Covid19 aşısı sonrası antikor testi yaptırmalıyız - Son Dakika

Toplumumuzda öncelik sırasına göre aşılama çalışmaları devam etmektedir. Bu da en çok Covid-19 aşısı olduktan sonra bağışıklık durumunun ne olduğunun merak edilmesine yol açıyor. Bunu öğrenmenin yollarından biri de kişinin 2 doz aşı olduktan sonra antikor testlerini yaptırmasıdır. Peki, antikor testleri nedir, neyi gösterir ve ne zaman yapılması gerekir? Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Demiral, bu soruları şöyle cevaplandırdı: "Covid 19 pandemisinin halen devam ettiği günümüzde hastalıkla mücadelede yeni bir aşamaya gelindi. Halen spesifik bir tedavisi olmayan hastalığın yayılımının önlenmesi, salgının hızını azaltacak ve ölümlerin önüne geçecektir. Bu amaçla dünyada pek çok aşı çalışması yapılmış olup, süreç tüm hızıyla devam etmektedir. Geliştirilmekte olan birçok aşı, S1 RBD'yi hedef almakta veya içermektedir. Nötralizasyon ile ilişkili spesifik antikorları belirleme kabiliyeti, SARS-CoV-2 virüsüne karşı gelişen immün yanıtın saptanmasında önemli bir yardımcı olacaktır. Ülkemizde şu an hem Çin'den temin edilen aşı Sinovac hem de Almanya'dan gelen Biontech aşıları risk grupları belirlenerek Sağlık bakanlığı denetiminde uygulanmaktadır. Kısa süre içinde toplumda yüksek sayıda aşılama oranına ulaşılması hedeflenmekte ve umulmaktadır. Hali hazırdaki aşı, 28 gün ara ile iki doz olarak yapılmaktadır. İkinci dozdan en az iki hafta sonra virüsün S1 bölgesine karşı oluşmuş antikorlar sayısal olarak ölçülerek, bağışıklık durumu hakkında fikir edinilmektedir. Hastanemizde SARS-CoV-2 IgG kiti ile yapılan tetkikler sayısal olarak raporlanmaktadır. Bu test ile SARS-CoV-2'nin S1 RBD (Spike proteini üzerinde bulunan Receptor Binding Protein) antijenine karşı oluşmuş IgG antikorlarının kandaki miktarını ölçülmektedir. Kişilerin aşı olduktan en az 15 gün sonra yaptırabilecekleri bu test, maske ve mesafe önlemlerini değiştirmese de bağışıklık hakkında bir fikir verebilmektedir. Bu sebeple aşı sonrası bağışıklık durumunu merak edenler antikor testini yaptırarak sonucu öğrenebilirler."