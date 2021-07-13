Covid19 ile Mücadele,Kurban Bayramı Tedbirleri,Orman Yangınları ve Boğulmalara Karşı Tedbirler ve Mevsimlik İşçiler Konularında Toplantı Yapıldı - Son Dakika

Covid-19 ile mücadele, Kurban Bayramı tedbirleri, Orman yangınları ve boğulmalara karşı alınan tedbirler ve mevsimlik işçiler konularında ki genel değerlendirme toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Vali Tutulmaz toplantıda özellikle bayram tatilinde vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin aksamaması yönünde gereken tedbirlerin alınmasını istedi.