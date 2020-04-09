Covidsavarlar Mehmetçiğin ve polisin sağlığı için görev başında - Son Dakika

Mamak Belediyesi, askeri kışla ve Çevik Kuvvet bölgelerini dezenfekte etti.



Ankara'da virüsle mücadelenin sembolü olan Mamak markası yerli üretim Covidsavarlar güvenlik güçlerine de hizmet veriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü Yerleşkesi, Covidsavarlar tarafından dezenfekte edildi. Eşref Akıncı Kışlası'nda 60 hizmet aracı ve 15 servis otobüsü ile Çevik Kuvvet koğuşları ve kapalı alanları mobil ekiplerce ilaçlandı. Belediye, özel halk otobüslerinde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Mutlu Mahallesi ve Türküözü'nde bulunan araç toplanma alanında yapılan çalışmada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı özel halk otobüslerinin başta koltukları olmak üzere bütün temas noktaları özel solüsyonla dezenfekte edildi.



"İmkanlarımız insanlarımız için"



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Rabbim, ülkemizin güvenliği için her türlü tehdide karşı görev yapan asker ve polisimizin yar ve yardımcısı olsun, sağlığını korusun, onlara güç versin inşallah. Covidsavarlarımız Mehmetçiklerimiz ve emniyet görevlilerimizin sağlığı için daima görev başında. Öte yandan toplu taşımayı kullanan vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini çok önemsiyoruz. Onların gönül rahatlığıyla bu araçlara binebilmesi için Mamak'taki özel halk otobüslerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz" dedi. - ANKARA