Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor. - Son Dakika
Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor.
04.06.2021 18:23
Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor.
Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında, Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Cuma Namazı çıkışı pazar yerinin denetimini gerçekleştirdi. Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN, vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı Maske-Mesafe- Temizlik konularında uyardı.
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4.06.2021 18:46:03. #1.11#
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