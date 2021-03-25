COX BAZAR - Yangında barınakları kül olan Arakanlı Müslüman mültecilere Türkiye'den acil yardım - Son Dakika

Türkiye, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında tahrip olan barınakları yeniden inşa edecek ve sıcak yemek dağıtımı sağlayacak.

Binlerce çadır ve barınağın kül olduğu büyük yangın felaketini haber alan Türkiye'deki sivil yardım kuruluşları bölge için harekete geçti.

Yangın felaketinden zarar gören mağdurlar için öncelikle barınma, gıda, giyim, hijyen başta olmak üzere çeşitli yardımlar dağıtacak.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangının ardından 400 kişiye ulaşılamadığını söyledi.

Klaauw, yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğine, 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı.