Son Dakika Haberleri: Cox'un Yasal Risk Uyarısı Sonrasında Sterlin Sert Düştü

Cox'un Yasal Risk Uyarısı Sonrasında Sterlin Sert Düştü

24 dakika önce

– Sterlin, Birleşik Krallık milletvekili Geoffrey Cox'un, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yeni anlaşmaya göre ülkenin birlikte tek taraflı çıkması için Kuzey İrlanda sınır kapısı konusunda "uluslararası hukuka aykırı araçlar bulunmadığını" söylemesi üzerine sert düştü.

Cox'un Yasal Risk Uyarısı Sonrasında Sterlin Sert Düştü, System.String[]
Sterlin, Birleşik Krallık milletvekili Geoffrey Cox'un, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yeni anlaşmaya göre ülkenin birlikte tek taraflı çıkması için Kuzey İrlanda sınır kapısı konusunda "uluslararası hukuka aykırı araçlar bulunmadığını" söylemesi üzerine sert düştü.

Kuzey İrlanda'nın geri dönülmesini düzenleyen Birleşik Krallık ve Galler ile Kuzey İrlanda Başsavcıları, İngiltere'nin yasal haklarını güçlendiren aracın tanıtılmasıyla kaydedilen ilerlemeyi kabul ederken, birliğin statükoyu süresiz olarak koruma niyetinde olduğunu kanıtlamanın zor olacağını belirttiler.

Sterlin dolar karşısında yüzde 0.72 kayıpla 1.30585 değerine, euro karşısında yüzde 0.88 kayıpla 0.86246 değerine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:23 Kaynak: DHA

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