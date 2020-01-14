COYU RX Istanbul'da - Son Dakika
Son Dakika Magazin COYU RX Istanbul'da - Son Dakika Magazin

COYU RX Istanbul'da

6 saat önce

Sonar Festival setleri ve Pacha Ibiza kulübünün resident DJ'i iken gerçekleştirdiği performanslarıyla bilinen İspanyol DJ COYU, 17 Ocak cuma gecesi RX İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

COYU RX Istanbul'da, System.String[]

Sonar Festival setleri ve Pacha Ibiza kulübünün resident DJ'i iken gerçekleştirdiği performanslarıyla bilinen İspanyol DJ COYU, 17 Ocak cuma gecesi RX İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul, Sonar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:30 
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