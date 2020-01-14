COYU RX Istanbul'da
6 saat önce
Sonar Festival setleri ve Pacha Ibiza kulübünün resident DJ'i iken gerçekleştirdiği performanslarıyla bilinen İspanyol DJ COYU, 17 Ocak cuma gecesi RX İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Sonar Festival setleri ve Pacha Ibiza kulübünün resident DJ'i iken gerçekleştirdiği performanslarıyla bilinen İspanyol DJ COYU, 17 Ocak cuma gecesi RX İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:30
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