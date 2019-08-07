Son Dakika Haberleri: "Çözülmüş etleri tekrar dondurmayın"
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"Çözülmüş etleri tekrar dondurmayın"

43 dakika önce

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için buzluktan çıkarılmış ve çözülmüş etlerin tekrar dondurulmaması uyarısında bulundu.

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için buzluktan çıkarılmış ve çözülmüş etlerin tekrar dondurulmaması uyarısında bulundu.
Hülür, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesinin, bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini artırdığını dile getirdi.
Çok sayıda hayvanın kısa sürede kesilmesinin çevreye de önemli bir yük getirdiğini ifade edilen Hülür, bu sebeple Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesinin önemine işaret etti.
Zoonotik hastalıkların başında kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz geldiğini vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:
"Hastalıktan korunmak için kontrol önlemlerinin alınması, hastalıklı sakatatların imhasının yapılması hastalığın önlenmesinde en önemli adımdır. Kistli sakatatları hayvanlara yedirmeyin, derin bir çukura gömün. Kurban bayramında sağlıklı beslenmek için buzluktan çıkarılmış ve çözülmüş etleri tekrar dondurmayın. Et pişirirken ızgara, fırınlama, haşlama gibi sağlıklı yöntemleri tercih edin. Etleri oda sıcaklığında ve dış ortamda uzun süre bekletmeyin. Günlük et tüketimine dikkat edin."
Kurban Bayramı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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