Üye Girişi
'Çözüm İçin Genç Mültecileri Dikkate Almalıyız' - Son Dakika

'Çözüm İçin Genç Mültecileri Dikkate Almalıyız'

23.06.2021 11:04
'Çözüm İçin Genç Mültecileri Dikkate Almalıyız', System.String[]

Yaşar Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü ve Farkındalık Yarat Derneği, Dünya Mülteciler Günü kapsamında 'Türkiye'deki Genç Mülteciler ve Entegrasyon' adlı çevrimiçi etkinlik düzenledi.

Yaşar Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü ve Farkındalık Yarat Derneği, Dünya Mülteciler Günü kapsamında 'Türkiye'deki Genç Mülteciler ve Entegrasyon' adlı çevrimiçi etkinlik düzenledi. Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, geçtiğimiz yıl yaptıkları 'Türkiye'deki Genç Mülteciler İçin Destek Mekanizmalarının İyileştirilmesi İçin Durum ve İhtiyaç Analizi Çalışması Raporu'nun sonuçlarından örnekler verdi. Türkiye'deki genç mültecilerin; eğitim, istihdam, ekonomik durum ve sosyal uyumu ile iletişim, sağlık, Türkiye'deki yaşamı ve geleceği konuları ele alındı.

Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve AB Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, raporun, "Genç Mültecileri Destekleme Programı" kapsamında, Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye finansal desteğiyle hazırlandığını söyledi. Gökay Özerim, "Genç mültecilerin sorunlu olduğu alanları anlamaya çalıştık. İstihdam, sosyal uyum, Türk toplumuyla iletişim ve genç algısıyla ilgili konuları konuştuk. Eğitim alanında, bırakın üniversiteye sınavsız girmeyi üniversiteye giren geçici korumalı Suriyeli oranı çok çok düşük. İlkokula entegre etme konusunu başarı sayabiliriz. Ama yaş yükseldikçe entegre olma ihtimali azalıyor. 15 yaş üzeri gençler için farklı sorumluluklar var. Aileye bakma, geçindirme, aile bütçesine katkı sağlama en önemli vazifeleri olarak görülüyor. Kadınların sebepleri biraz daha farklı. Ailevi sorumluluklar, çalışmak zorunda olmak veya çalışmaya izin verilmemesi gibi sorunlar var. Türkçe konuşmak ve öğrenmek için kaynakları ve vakitleri yok. Türkçeyi öğrenmek konusunda ise çok büyük istek ve motivasyonları var. Dili öğrenmeden bu uyumun gerçekleşmeyeceği konusunda hemfikirler. Çok güzel Türkçe konuşan gençlerle de karşılaştık, sürecin gerekleri kapsamında. Türk televizyonlarını çok az Suriyeli genç izliyor. Toplumda ne olup bittiğini öğrenemiyorlar" diye konuştu.

İki toplumun iletişimini sağlamak adına kurumlara görev düştüğünü belirten Özerim, "Sosyal medyadan çok fazla ön yargı ediniyoruz. İletişim bağlarının zayıf olduğu noktada iki toplumu barıştırmak için kurumlara görev düşüyor. Bilgi sağlamak ve biraz da karanlık noktaları düzeltmek. Sivil topluma ve kamu kurumlarına büyük görev düşüyor. Bu etkinliği gençlerin kurduğu bir sivil toplum kuruluşu ile ortak düzenliyoruz. İnsanla ilgili her konu gibi mülteci konusu da çetrefilli bir konu. Ülkelerinde her şey düzelse bile Suriyelilerin yüzde 50'si Türkiye'yi yeni anavatanı olarak görüyor ve burada kalmak isteyecekler" dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜKÜ ÇOK FAZLA

2011 yılından bu yana özellikle Suriye'den gelen göçler kapsamında Türkiye'nin büyük bir mali, sosyal ve politik yük üstlendiğini hatırlatan Doç. Dr. Gökay Özerim, "Kamu kuruluşları ve sivil toplum, bu süreçte büyük çaba harcadı. Mülteciler konusunda dünyada uluslararası bir yük paylaşımı yok. Türkiye, bu yükü en fazla alanlardan birisi. Bu sorumluluk paylaşımının düzgün yapılmaması, bir insan hakkı olan uluslararası korumanın ve buna ilişkin sistemin de küresel ölçekte pek de iyi gitmemesine sebep oluyor. Bugün, Covid-19 salgınının da etkisiyle insanlar, kendi ülkesinde yaşayanlara bile mesafeli hale gelirken dışarıdan birini kabul etme konusu bir süre daha sıkıntılı olacak gibi. Bu da en çok mültecileri etkiliyor. Çözüm, uyum ve entegrasyon boyutundan geçiyor. Bilgilendirme, şeffaf politikalar üretme de önemli. Çözümler için daha çok gençliği dikkate almalıyız" şeklinde konuştu.

Rapor, geçtiğimiz yıl, Suriye'nin yanı sıra Afganistan, Somali, Irak ve İran'dan Türkiye'ye gelen 4 farklı şehirde 15-30 yaş arası bin 402 gençle yüz yüze anket ve mülakat yoluyla görüşmeyi içeriyor ve ülkemizde genç mülteciler üzerine şimdiye kadar hazırlanan en geniş kapsamlı araştırmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Raporla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Özerim, araştırmanın, genç mültecilerin durum ve sorunlarını ortaya koyduğu gibi potansiyellerini göstermek açısından ve sorunların çözümü yolunda önemli ipuçlarını da içerdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Katılımcıların yüzde 50, 4'ü Türkiye'de bir kursa katıldıklarını belirtiyorlar. Yüzde 64, 8 oranla en çok katılımın Türkçe dil kurslarına olduğunu gördük. Genç mültecilerin yüzde 40'ı toplumla Türkçe iletişim düzeylerini 'orta derece' olarak tanımlarken, yüzde 30'u iletişim düzeyinin 'iyi ya da çok iyi', yüzde 30'u ise 'az ya da çok az' olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 62'si, toplumla daha iyi diyalog kurabilmek için Türkçe kursunun en çok ihtiyaç duydukları kurs olduğunu ifade ediyor. Saha araştırması, genç mültecilerin neredeyse beşte birine kronik hastalık teşhisi konduğunu gösteriyor. Yüzde 81'i sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederken, bu kesimin yüzde 40'ı sağlık hizmetlerinin kolay ulaşılabilir ve yeterli olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 30, 2'si dil farklılıklarından dolayı kendilerini ifade edememekten bahsetmekte"

'Çözüm İçin Genç Mültecileri Dikkate Almalıyız'

Yaşar Üniversitesi, Türkiye, Türk, Jean, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Çözüm İçin Genç Mültecileri Dikkate Almalıyız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak şekilde köprüye astı 12:16 Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak şekilde köprüye astı Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı 11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor 11:38 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 11:29 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu 11:21 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor 11:01 Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı 10:44 Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
11:35 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu
11:28 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
11:21 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması: Dava açacağız
11:20 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Profesörden, Profesörden, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusuna yanıt         
12:23
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da         
12:10
Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi? Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?         
12:00
Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak         
11:42
200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu         
11:35
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 12:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çözüm İçin Genç Mültecileri Dikkate Almalıyız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement