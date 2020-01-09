Çözüm Masası 2019'da yüzde 97 başarı oranı yakaladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası 2019 yılına ait istatistikleri kamuoyuna açıkladı. Çözüm Masası 2019 yılında yaklaşık 20 bini aşkın istek ve şikayeti çözüme ulaştırıp 130 bin çağrıya cevap verirken başarı ortalamasında ise yüzde 97'lik bir oran yakaladı.



Sakarya Çözüm Masası birimi 2019 yılında yaklaşık 20 bini aşkın istek ve şikayeti çözüme ulaştırıp, 130 bin çağrıya cevap verdi. İlgili birimlere ulaştırılan taleplerin değerlendirilerek vatandaşlara çözümün iletildiği süreçlerdeki başarı ortalamasında ise yüzde 97'lik bir oran yakaladı. 2019 yılı istatistiklerine dair açıklama yapan Çözüm Masası Birimi, "Vatandaş ile belediye arasında bir köprü vazifesi gören Çözüm Masası Birimimiz geride bıraktığımız yıl yaklaşık 20 bini aşkın istek ve şikayeti çözüme ulaştırdı. 130 bin çağrıyı cevaplayan birimimiz ilgili birimlere ulaştırılan taleplerin değerlendirilerek vatandaşlara çözümün iletildiği süreçlerdeki başarı ortalamasında ise yüzde 97'lik bir oran yakaladı. Vatandaşlara sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapan birimimiz, 7 gün 24 saat Sakaryalılar için görev başında olmaya 2020 yılında da devam edecektir" denildi.



Açıklamanın devamında ise, "Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve görüşlerini değerlendirip ilgili birimlere aktarıp, iş takibi yaparak birimlerden gelen cevapları vatandaşlara en hızlı şekilde iletmenin yanı sıra vatandaşlarımıza ve şehir dışından gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtıcı programlar düzenlemeye devam ederek yıl boyunca özel gün ve haftalarda sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Bu kapsamda Kadınlar Gününde 'Haydi Kadınlar Sinemaya' etkinliği, 23 Nisan Çocuk Bayramında boyama kitabı hediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında bez çanta dağıtımı, Kütüphane Haftasında hediye kitap dağıtımı gibi etkinlikler gerçekleştirdik. 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla vatandaşlara ve şehir dışından gelen misafirlere hizmet tanıtım gezileri düzenleyen Çözüm Masası Birimimiz, SAGİF fuar alanı ve Karavan Kamp gibi organizasyonlarda ise stant kurarak şehri tanıtıcı etkinlikler düzenledik. 24 Kasım Öğretmenler gününde ise şehir merkezine uzak mesafede olan okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret ettik. 2020 yılında da sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA