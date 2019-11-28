Son Dakika Haberleri: Çözüm Masası'ndan anlamlı etkinlik
Son Dakika Güncel Çözüm Masası'ndan anlamlı etkinlik - Son Dakika

Çözüm Masası'ndan anlamlı etkinlik

6 saat önce

Süyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Çözüm Masası'ndan anlamlı etkinlik, System.String[]

Süyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. En uzağı şehir merkezine 64 kilometre mesafede olan okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret eden Çözüm Masası öğretmenlerin her zaman yanlarında olduğunu gösterdi.


Şehrin merkezine en uzak okulda görev yapan öğretmenleri ziyaret eden Çözüm Masası ekipleri öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti ve başarılar diledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler, bu etkinlikte emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ettiler.


Anlamlı etkinlik sonrası Çözüm Masası'ndan yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle şehir merkezine en uzak okullarda görev yapan öğretmenlerimize ziyaret gerçekleştirdik. Bu kutsal göreve hizmet eden ve genç nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizi unutmadığımızı ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bir araya geldiğimiz öğretmenlerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim ettik" denildi.


Açıklamanın devamında, "Çözüm Masası olarak Pamukova'da Kemaliye, Söğütlü'de Yeniköy ve Akçakamış, Karapürçek'te Mecidiye, Kaynarca'da Esenbel, Mehmet Akif Ersoy ve Yeşilova ile Hendek'te Kurtuluş ve Karadere olmak üzere İlk ve Ortaokullarda görev yapan toplam 100 öğretmenimizi ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin selamını ve desteklerini ilettik. En uzağı şehir merkezine 64 kilometre mesafede olan okullarda görev yapan öğretmenlerimiz bu özel günlerinde ziyaret edip yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz için çok memnun olduklarını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi olarak öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu yineleyerek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Aracının camında "siyanür" notu bulunan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:16:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çözüm Masası'ndan anlamlı etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]