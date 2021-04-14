Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı - Son Dakika

Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı

14.04.2021 14:23
Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında 72 bin çağrı alan Çözüm Merkezine yıl içerisinde şehirle ilgili en fazla bildirimde bulunan, talep, öneri ve şikayet ileten 4 vatandaşı mükafatlandırdı.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında 72 bin çağrı alan Çözüm Merkezine yıl içerisinde şehirle ilgili en fazla bildirimde bulunan, talep, öneri ve şikayet ileten 4 vatandaşı mükafatlandırdı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, duyarlı vatandaşları Çözüm Merkezinde kabul ederek plaket takdim etti.

İnegöl Belediyesi'nde Başkan Alper Taban'ın göreve gelmesinin ardından 7 gün 24 saat anlayışıyla hizmet vermeye başlayan Çözüm Merkezi, kısa sürede vatandaşların sıklıkla kullandığı alan oldu. 5 saniyede gelen telefonlara cevap verilmesiyle aynı zamanda İnegöl Belediyesi'ni Türkiye'nin en hızlı ulaşılan kurumu konumuna taşıyan Çözüm Merkezi, 2020 yılında toplam 72 bin çağrıya yanıt verdi. Vatandaşlar 72 bin talep, öneri ve sorunu iletmek için Çözüm Merkeziyle 153 hattı ve whatsapp hattı başta olmak üzere farklı kanallardan iletişime geçti.

2020 yılında İnegöl Belediyesi'ne şehrin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin en fazla bildirimde bulunan vatandaşlar ise 697 bildirimle Mehmet Okan Özyürekin, 118 bildirimle Mehmet Kepek, 116 bildirimle Erhan Baktimur ve 101 bildirimle Cemal Gülırmak oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, 4 duyarlı vatandaşı İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezinde konuk ederek duyarlı davranışları için teşekkür edip kendilerine plaket takdim etti. Mehmet Okan Özyürekin sağlık sorunları nedeniyle davete katılamazken, Mehmet Kepek, Erhan Baktimur ve Cemal Gülırmak'a plaket takdim edildi.

Başkan Alper Taban, "Bugün Çözüm Merkezimizde sürekli olarak bizlere şehrimizle ilgili sorunları, fikirleri ileten, merkezimize en fazla bildirimde bulunan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi şehirde yaşanabilecek eksik ve aksaklarla ilgili vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Tabi kendi tespit edebildiğimiz her türlü konuyu mutlaka hemen notunu alarak bunun düzelmesi adına harekete geçiyoruz. Ancak yaklaşık 3 bin 500 sokağı ve caddesi olan bir şehirden bahsediyoruz. İçerisinde yaşayan 281 bin nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz herkesin gören ve farkında olan bir yapıya geçmesini arzu ediyoruz. Gelişmiş toplumlar da bu şekilde şehirlerinde yaşıyorlar" dedi.

Başkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"2020 yılında bizlere yaklaşık 72 bin civarında talep, öneri ve şikayet ulaştı. Biz de bu talepleri ilgili birimlerimize ya da bizi dışımızdaki kurumlarsa onlara aktararak çözümü noktasında çalışmış olduk. Emeği geçen vatandaşlarımıza ve tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Sorumluluk duygusuyla hareket etmek önemli. Bunu da buradaki vatandaşlarımız en fazla şekilde yerine getirdi. Ben arka planda da çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü aynı ilgi ve alakayla, aynı standartla işlerini yapmaya devam ediyorlar." - BURSA

Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı
Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı
Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Türkiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı - Son Dakika


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