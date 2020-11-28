"Çözüm odaklı olmak, iş hayatında bir adım öne geçiriyor" - Son Dakika

İş dünyasının başarılı isimlerinin öğrencilerle buluştuğu online t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Semineri'nin konuğu Işıl Yalçın oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde Yalçın, "Gözlem yapmak, çözüm odaklı ve pozitif yaklaşım içinde olmak, hem motivasyonunuzu yüksek tutar, hem de sizleri bir adım öne geçirir" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından düzenlenen, iş dünyasının başarılı isimlerinin öğrencilerle online platformda buluştuğu t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Semineri'nin konuğu Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın oldu. Çevresine ve değişimlere karşı farkındalığı yüksek olan, geleceğin girişimcilerinin yetiştirilmesinin hedeflendiği seminer, Doğa Koleji Beykent Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleşti. Kariyer planlama, girişimcilik ve liderlik konularında öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, t-MBA Öğretmeni Nilay Kalfa moderatörlüğünde gerçekleşen canlı etkinlikte Doğa Koleji Beykent Kampüsü öğrencisi Borçegin Tigin İmer ve Büyükçekmece Kampüsü öğrencisi Öykü Taçkın, girişimcilik ve iş dünyası ile ilgili merak ettiklerini Işıl Yalçın'a sordu. Yalçın, işe alım ve öğrencilerin staj imkanlarına ilişkin, "Farklı şirketlerde ve farklı departmanlarda staj yapmanızı öneririm. Gözlem yapmak, çözüm odaklı ve pozitif yaklaşım içinde olmak, hem motivasyonunuzu yüksek tutar, hem de sizleri bir adım öne geçirir" diye konuştu.

ONLINE SEMİNERLER FARKINDALIK YARATIYOR

Kolejden yapılan açıklamada, seminerlerle ilgili şu bilgi aktarıldı:

"t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerlerinde iş dünyasının profesyonelleri öğrencilerle bir araya gelerek girişimciliğin toplumsal-bireysel faydalarını, girişimciliğin risklerini, başarı hikayelerini ve iş dünyasının güncel konularını paylaşıyorlar. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yönünü güçlendiren nitelikli bir ders özelliği taşıyan t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri ile öğrencilerin kariyer yolculuklarında farkındalıkları artıyor."