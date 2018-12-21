Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi Gerçekleştirildi

KAMU kurumlarına ve özel kuruluşlara dünya çapında sektör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC Türkiye tarafından 'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi, 'Dalgaların üzerinde kalmak' temasıyla düzenlendi.

KAMU kurumlarına ve özel kuruluşlara dünya çapında sektör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC Türkiye tarafından 'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi, 'Dalgaların üzerinde kalmak' temasıyla düzenlendi. PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, platformun açılışında, "Bu coğrafyaya aşık iş insanları olarak omuz omuza vermek ve bu güzelim ülkeyi hak ettiği yere kavuşturmak üzere var gücümüzle koşmak zorundayız" dedi.



'17'nci Çözüm Ortaklığı Platformu'nda; dalgaların üzerinde kalmak için şirket yetkililerinin yapabileceği manevralar ile mali ve ekonomik gündeme dair son gelişmelerin iş dünyasına etkisi, konunun uzmanlarınca kapsamlı oturumlarda ele alındı. Platformun açılış konuşmasını PwC Türkiye Başkanı Yalçın yaptı. Bir yandan dalgaların üzerinde kalırken, bir yandan da gelecek için yapılması gerekenleri sıralayan Yalçın, "Türkiye için geleceğe sıçramanın anahtarı çok çalışmakla birlikte birkaç alanda yapacağımız doğru yatırımlara bağlı. Doğru bir dijital dönüşüm yaklaşımı, dijital yetenekler yaratmak, STEM yetkinliklerini geliştirmek, şirketlerimizde kadınları hak ettiği yere taşıyarak çeşitliliği güçlendirmek ve en önemlisi büyük sorumluluğumuzun farkında olmak. Bu coğrafyaya aşık iş insanları olarak omuz omuza vermek ve bu güzelim ülkeyi hak ettiği yere kavuşturmak üzere var gücümüzle koşmak zorundayız. Bu gelecek nesillere en büyük borcumuz" diye konuştu. PANELLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Gün boyu sürdürülen çeşitli panel ve sunumlarla platformda, PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu moderatörlüğünde 'Dalgaların üzerinde kalmak' başlıklı ana panel gerçekleştirildi. Her biri ayrı sektörden olan panel katılımcıları Diageo İnsan Kaynakları Direktörü Birsen Çevik, Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, D.ream CFO Alper Önder, Türkiye'de mali ve ekonomik dalgalanmalara karşı alınması gereken önlemler ile manevraları, kendi şirketleri ve sektörleri özelinde yorumladı.



Öğleden sonra düzenlenen, moderatörlüğünü PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Murat Çolakoğlu'nun yaptığı 'Küresel ve yerel gelişmeler ışığında vergi ile ilgili beklentiler' başlıklı oturumda ise Hedef Filo CFO Nida Çetin, Koton CFO Özlem Yeşildere, PwC Türkiye Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri Cenk Ulu, PwC Türkiye Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı Recep Bıyık, Türkiye'de şirketlerin, küresel ve yerel gelişmeler ışığında vergi ile ilgili beklentilerini ve atılması gereken adımları değerlendirdi. YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE VERGİ UYGULAMALARI



'PwC Türkiye 17'nci Çözüm Ortaklığı Platformu'nda kapanışı, PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz yaptı. Gündüz, kapanış konuşmasında, "Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda vergi uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye 2019 Dünya Bankası Paying Taxes raporunda 8 basamak yükselerek 80. sıraya yükseldi. Ancak Mayıs 2018'de yaptığı bir düzenlemeyi 2017 yılı içinde yapabilseydi bu yükseliş artı +basamak şeklinde olabilecekti. 2020 raporunda Türkiye +30 basamak yükselecek. Ancak 2022 raporunda -30 basamak düşme tehlikesi var. Bunun için 2018'de yapılan Makina Teçhizat alımlarında KDV istisnası getiren düzenlemenin süresinin uzatılması gerekmektedir. Bu platformda tüm çabamız müteşebbislerin sorunlarını seslendirmek ve çözüm sürecine destek olmaktır" dedi.



'PwC 17'nci Çözüm Ortaklığı Platformu'nda ana salon dışında; 'KDV İadesi', 'Elektronik Dönüşüm', 'Gümrük Uygulamalarındaki Son Gelişmeler ve YYS Uygulaması', 'Dalgalanan Ekonomide Muhasebe Süreçlerinin Değişimi', 'Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Güncel Gelişmeler', 'Türkiye'deki Yatırım Teşvik Sistemi ve Son Dönem Değişiklikleri', 'Yurtdışına Yapılan Ödemeler', 'Kambiyo mevzuatındaki değişikliklere ne kadar hazırsınız?', 'İşverenlerin Durgunluk Dönemlerinde Kullanabilecekleri Çalışma Mevzuatı Çözümler', 'Eşsiz Müşteri Deneyimi, Üst Seviye Saha Ekibi Deneyimi ile Başlar', 'Geleceğin iş gücüne hazır mıyız?', 'Dijital Operasyonlar 2018 Global Anketi', 'Kaçınılmaz: Ürünün Hizmete Dönüşümü', 'Finans'ın Geleceği- Gelecek çok yakın!', 'Stratejik CFO olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme', 'Kara Para Aklama ile Mücadele Kapsamında Tedarikçi Risk Yönetimi', 'UFRS 16 Kiralamalar Standardı'nın 5N1K'sı', 'Değişken Koşullarda Doğru Analiz', 'ERP fayda/maliyet optimizasyonu için ipuçları', 'Dijital Dönüşüm için İpuçları: Süreç Madenciliği ve Kurumsal Süreç Yönetimi', 'TMS ve BOBİ arasındaki farklar', 'Siber Güvenlik, Dijital ve Kültürel Dönüşüm', 'Türkiye Start-up Dünyası', 'Değerleme Yöntemleri ve Yatırımcı Bakış Açısı', 'Refinansman ve Yapılandırmada Trendler', 'Ekonomik Suçların ve Suistimallerin Engellenmesi: Yeni Trendler ve Teknolojiler' konu başlığında toplam 26 workshop gerçekleştirildi. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Hastanelerde Yeni Dönem! Hasta Hakları İçin Yerinde Değerlendirme Ekipleri Kuruluyor

Fitch`in 2019 Yılında Türkiye İçin Yapacağı Değerlendirmelerin Tarihi Belli Oldu

Türk Yetkililer Vize Serbestisi İçin Tarih Verdi: En Az Bir Buçuk Yıllık Süreç, Türkiye Bu Süreci Hızlandırabilir

Yazılımcılar, Silikon Vadisi'nde Yıllık 250 Bin Dolarla İşe Başlıyor