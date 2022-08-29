Şikayetvar yılın ilk yarısı için verilerini açıkladı

Çözüm platformu Şikayetvar yılın ilk 6 ayı için verilerini açıkladı. Tüketicilerin satın alma kararında nelerin öncelikli olduğuna, en çok şikayet edilen sektörlere ve Şikayetvar'da en çok merak edilen markalara yer verilen raporda, platforma gelen en ilginç şikayetler de dikkat çekiyor.

Şikayetvar yılın ilk 6 ay verilerini paylaştı. Verilere göre 2022'nin ilk yarısında haziran ayında şikayetler zirve yaparken, 204 bin 485 şikayet ile şikayetin en çok geldiği gün pazartesi oldu. 9 bin 62 şikayetle 27 Haziran 2022 tarihi en çok şikayet yazılan tarih olurken şikayetler en çok saat 14.00'da yazıldı. 2022'nin en çok ziyaret edilen ayı haziran olurken ilk 6 ayda Şikayetvar'ı aylık 18 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret etti. Verilere göre platformda 37 sektörde toplam 147 bin 171 marka yer alıyor.

2022'NİN İLK 6 AYINDA 220 BİNİN ÜZERİNDE ŞİKAYET ÇÖZÜLDÜ

Şikayetvar'a 2022'nin ilk 6 ayında toplam 717 bin 663 yeni üye katıldı. Toplam üye sayısı 8 milyon 392 bin 452'ye ulaştı. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı platformda yılın ilk 6 ayında toplam 220 bin 486 şikayet çözüme kavuştu.

ANNE-BEBEK-ÇOCUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ EN FAZLA ŞİKAYET ÇÖZEN SEKTÖR OLDU

Şikayetvar verilerine göre 2022'nin ilk yarısında müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 58'lik çözüm oranıyla anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Bu oran kargo ve nakliyat sektöründe yüzde 54, emlak ve inşaat sektöründe yüzde 50'ye ulaştı.

EN ÇOK ŞİKAYET E-TİCARET SEKTÖRÜNE GELDİ

193 bin 763 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2022'nin ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 161 bin 351 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İletişim (115 bin 557), internet (93 bin 543) ve kargo (87 bin 71) sektörleri ilk 6 ayda Türkiye'nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz dönemde en çok şikayet edilen sektör sırasıyla şöyleydi: E-ticaret, finans, internet ve kargo… E-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri siteleri, yemek siteleri ve market alışveriş sitelerinin bu alanda en çok şikayet edilen kategoriler olduğu göze çarpıyor. 2022'in ilk 6 ayında en çok şikayet edilen bir başka sektör olan finans sektöründe özel ve kamu bankaları tüketicilerin sorun yaşadığı kategoriler oluyor. Yine aynı sektör başlığı altında yer alan e-cüzdan - elektronik para uygulamaları şikayetleri bu dönemde artış gösteriyor İnternet sektörünün altında yer alan sosyal medya uygulamaları bu dönemde en çok şikayet edilen kategori olarak öne çıkıyor.

EN ŞİKAYETÇİ İL İSTANBUL OLDU

Nüfus ortalamasına göre 2022'nin ilk 6 ayında Muş binde 1,25 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Muş'u sırasıyla Adıyaman, Hakkari ve Kars izledi. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 56,9 şikayet yoğunluğuyla Türkiye'nin en şikayetçi ili İstanbul oldu.

PLATFORMDA EN ÇOK MERAK EDİLEN MARKALAR

Yılın ilk 6 ayında Şikayetvar'da, sayfası en çok aranan marka 1 milyon 683 bin 653 sayfa

görüntülenmesiyle Instagram oldu. Instagram'ı, Xiaomi, Trendyol, Türk Telekom ve Akbankizledi.

YILIN İLK 6 AYINDA PLATFORMA GELEN EN İLGİNÇ ŞİKAYETLER

Yılın ilk 6 ayında kullancılardan gelen en ilginç şikayetlerden bazıları şöyle:

"Almış olduğum unun içinden hamur gibi top halinde havlu kağıt peçete çıktı. Önce unun topak olduğunu düşündük ancak açtıkça buruşturulmuş peçete olduğunu fark ettik. Bu durum için bir açıklama bekliyoruz.

"Bastım parayı 4K televizyon aldım. Tam açıp Kurtuluş Osman'ı izleyeceğim, takılıyor. İnternet sağlayıcısını aradım Wi-Fi'den diyor. Tamam da kardeşim bana ne bundan? Tam cenk başlayacakken donuyor. İçimdeki cihat duygusu ölüyor. Ben ağız tadı ile bir Kurtuluş Osman seyredemiyorum. Osman Gazi'ye ayıp oluyor. Adam kılıcı kaldırmış ama indiremiyor. Neden çünkü internet donuyor. Duyun sesimi. Osmanlı'nın gelişini kimse durduramaz.

"Süpermarketten 10 liraya 25'li çay aldık. Yurtta barınıyoruz, öğrenciyiz, bütçemiz buna yetti. Çaya çay koklatmışlar, çayı çay tarlasının yanından geçirmişler, çaya çaydan bahsetmişler, çaya çay demişler. Nasıl bu kadar demli olduğunu merak ettim. Yetkililere sormak istiyorum.

"Dün verdiğim siparişte hamburger kutusunda ruj izleri vardı. Açarken gördüm, elime bulaştı. İçini açtım içinde de vardı. Hamburgerimi yiyemedim şaka gibi gerçekten, aç kaldım. Hadi aç kalmayı geçtim, kutunun içinde dışında nasıl ruj izi olabilir? Pislik resmen.

"Otobüs firmasında bizi pis bir araca koydular, şimdi de ralli yaptırıyorlar. Camlar yağ içinde, koltuklar kırıntı içinde, tepsiler meşrubata bulanmış. En önemlisi bu süratle hayatımız tehlikede. Nereye yetişiyoruz, temizliğe mi? Toptan temizleyecekler hepimizi!

"Koskoca Devlet Demir Yolları, trende dünyaya gelen ve nüfus cüzdanının doğum yeri hanesinde de doğum yeri "Tren" yazan (Belki de dünyada bir ilk olan) bana jest amaçlı trene (raylı sisteme) bedava binme hakkı tanımamıştır. Karar değişikliği olursa lütfen arayınız. Gelip tren binme kartımı alayım. Saygılarımla

"Alo 170'i aradım, derdimi anlattım. Telefon numarası aldılar, kimlik numarası aldılar, isim soy isim vs. Sonrasında güvenlik sorusu diye bir şey uydurmuşlar. Hayatta olan amca ve öz kardeş sayısını soruyorlar. 3 gündür arıyorum hayatta olan amca sayımı ve öz kardeş sayımı söylüyorum 2 sorunun cevabı da yanlış diyor. Dedim ki dur bakalım farklı bir rakam söyleyeyim ona da zaten yanlış diyor. Kısacası ne cevap verirsem vereyim sistemde yanlış gözüküyor. 25 yıl boyunca 3 olan amca sayımı ve 1 olan öz kardeş sayımı SGK "hayır 3 ve 1 değil, gayri meşru amcan ve gayri meşru kardeşin" var diyor, ya şaka gibi gerçekten. Başka hiçbir kurumda böyle bir rezaletle hayatım boyunca karşılaşmadım."