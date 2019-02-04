Çözüm Refleksoloji Yöntemi..

Uzman refleksolog Serpil Bihir yanıtladı.

"Benim çocuğum neden anlamıyor?"

"Neden eksik yazıyor?"

"Neden düzgün okuyamıyor?"

"Acaba mental bir sorunu mu var?"

"Neden bu kadar hareketli?"

"Çocuğum artık anlar mısın, biraz çaba sarf eder misin lütfen…"

"Aslında zeki fakat beceremiyor."

"Oturur musun? Yorulmadın mı? Bu kadar enerjiyi nerden buluyorsun"… Gibi birçok soru cevapsız kalır.

Aslında çocuğumuz bizi, öğretmenini ve çevresini anlıyor, algılıyor.

Fakat hepimizin karşılaşma olasılığı olan bir durumda, biz her zamanki gibi çok zor durum içerisindeyiz diye düşünürüz. Artık bu ve buna benzer sorunlarımız ortadan kalkıyor. Refleksoloji yöntemi doğal bir yöntem olarak kesin çözümler sunuyor.

Refleksolog Serpil Bihir, refleksolojşi yönteminin dikkat dağınıklığındaki etkisi nedir?

Beynimize bahşedilen salgı bezlerinden birisi olan talamus(hipotalamus): işte bu görevleri yapmak için yerleştirilmiştir.

Talamus kimi kişide büyük kimi kişide biraz küçüktür.(Küçük olması zeka geriliği olduğunu göstermez.) talamus hafızamızı güçlendirir, unutkanlığımızı giderir, odaklanmamızı sağlar, ayrım yapabilme kapasitemizi artırır.

Refleksoloji uygulamasında, yapılacak tek şey, bu problemleri gidermek adına verilmesi gereken uyarılardır. Bu uyarılar sonucu (yaklaşık 10-20) seans arasında artık çocuğumuzun problemleri, kendi kendimize sorduğumuz sorular cevap bulmuş olur.

Refleksolog Serpil Bihir, dikkat dağınıklığında alınan bir sonucu anlatır mısınız?

Çocuklarımızın refleksoloji ile almış oldukları sonuçlar her zaman yüz güldürücü ve umut var edici olmuştur dedi.

Refleksoloji merkezimize dikkat dağınıklığı ile ilgili başvuran o kadar çok öğrencimiz ve sıkıntısı olan kişilere faydalı olduk ki;

Bunlardan bir tanesi, Zeki E. Refleksoloji uygulamasına başlamadan önce hem dikkat dağınıklığı, odaklanamama ve heyecan vardı. Yaklaşık uygulanan 12 seans sonrasında Zeki'nin başarı oranı artarak dikkati daha iyi bir seviyeye geldi, ayrıca girmiş olduğu sınavdan istediği puanı aldı. Bu durum bizler için ciddi sonuçlardır.

Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite, odaklanamama, sınav stresi.. gibi problemlerde refleksoloji etkili bir yöntemdir.