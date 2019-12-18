'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum - Son Dakika Dünya

'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum

6 saat önce

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu. Çözüm sürecine atıfta bulunan İnanır; “Türkiye Cumhuriyeti yalnızca “birilerinin” değil, bu topraklarda yaşayan insanlarındır” açıklamasında bulundu.

'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum, System.String[]

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Türk sinemasının en önemli isimlerinden Kadir İnanır, euronews'ten Ece Sevim Öztürk'e değerlendirmelerde bulundu.


Uzun süren sessizliğini sonlandıran İnanır, "Bugün kimse konuşmuyor, sesini çıkartmıyor olabilir. Benim kimseden korkum yok. Ben ömrüm boyunca böyle yaşadım, bu saatten sonra da kimseye boyun eğecek değilim. Ben konuşuyorum, ancak basına güvenmiyorum. Bu nedenle ilk kez, size güvendiğim için konuşacağım. ve diyorum ki bir gün gelecek, bu topraklara büyük bir barış hakim olacak. O barış mutlaka gelecek. Kimse merak etmesin. Ben Kadir İnanır; halkların kardeşliğine ve büyük barışa tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Kadir İnanır, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:57 
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