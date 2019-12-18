Son Dakika › Dünya › 'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum - Son Dakika Dünya
'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum
6 saat önce
Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu.
Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu. Çözüm sürecine atıfta bulunan İnanır; "Türkiye Cumhuriyeti yalnızca "birilerinin" değil, bu topraklarda yaşayan insanlarındır" açıklamasında bulundu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:03
Son Dakika Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!