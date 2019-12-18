'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum - Son Dakika Dünya

'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum

6 saat önce

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu.

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Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu. Çözüm sürecine atıfta bulunan İnanır; "Türkiye Cumhuriyeti yalnızca "birilerinin" değil, bu topraklarda yaşayan insanlarındır" açıklamasında bulundu.View on euronews

'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum

Kadir İnanır, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:03 
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