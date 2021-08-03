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Çözümevi'nin yeni Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu - Son Dakika

Çözümevi'nin yeni Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu

03.08.2021 10:40
Çözümevi'nin yeni Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu, System.String[]

Gökhan Arıksoy, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Çözümevi'ne genel müdür olarak atandı.

Gökhan Arıksoy, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Çözümevi'ne genel müdür olarak atandı. Bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında farklı şirketlerde pek çok kritik pozisyonda rol alan Arıksoy, "Türkiye'nin yanı sıra, bölgemizde de danışmanlık hizmetleri ve yazılım alanlarında en önemli oyunculardan biri olmak istiyoruz" dedi.

Bilgi Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Çözümevi, yönetiminde üst düzey bir atama gerçekleştirdiğini duyurdu. Kurumsal kaynak planlama, bulut teknolojileri, iş analitikleri ve yapay zeka gibi akıllı kurumsal teknoloji çözümleri sunan Çözümevi'nin yeni Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu.

"TÜRKİYE'NİN YANI SIRA BÖLGEMİZDE EN ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çözümevi Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, "Çözümevi, kurulduğu 1997 yılından bugüne Türkiye'de 300'den fazla kurumun dijital dönüşümüne eşlik etti. Sunduğu teknoloji ve danışmanlık hizmetleriyle 500'den fazla projeye hem SAP ve OpenText ile olan iş ortaklıkları hem de kendi geliştirdiği ürünlerle katkıda bulundu. Önümüzdeki dönemde, bu katkıyı daha da artırmak, Türkiye'nin yanı sıra bölgemizde de danışmanlık hizmetleri ve yazılım alanlarındaki en önemli oyunculardan biri olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ARIKSOY KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1993 yılında lisans derecesi alan Gökhan Arıksoy, ilk iş deneyimini Araştırma ve Geliştirme Mühendisi olarak Başarı Elektronik'te edindi. İlerleyen yıllarda Siemens, BEA, SAP, Software AG gibi şirketlerde Türkiye'de ve yurt dışında satış müdürlüğünden ülke satış direktörlüğüne, finansal hizmetler endüstri liderliğinden ülke müdürlüğüne kadar pek çok kritik pozisyonda rol aldı.

Kariyerine sırasıyla iş analitikleri konusunda faaliyet gösteren Metric Danışmanlık şirketinde Genel Müdür ve Deloitte Türkiye Teknoloji Lideri ve Şirket Ortağı olarak devam eden Arıksoy, 2019-2021 arasında yapay görme teknolojileriyle 24 ülkede hızlı tüketim ve perakende endüstrisine yönelik analitik çözümler üreten Vispera'da Chief Commercial Officer olarak görev yaptı. 1 Temmuz 2021 tarihinde genel müdür olarak Çözümevi'ne atanan Arıksoy, 2016'dan bu yana da Harvard Business Review Türkiye'de blog yazarlığı yapıyor.


Çözümevi'nin yeni Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu
Çözümevi'nin yeni Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu

Yapay Zeka, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çözümevi'nin yeni Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu - Son Dakika Ekonomi


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