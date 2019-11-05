Son Dakika Haberleri: CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO 6 Kasım'da başlıyor
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CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO 6 Kasım'da başlıyor

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) desteklediği CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO fuarları 6 Kasım'da düzenlenecek açılış töreni ile ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO 6 Kasım'da başlıyor, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) desteklediği CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO fuarları 6 Kasım'da düzenlenecek açılış töreni ile ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.


İlk kez düzenlenen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan CRAFTİSTANBUL (El Sanatları) ve CARPETEXPO (Halıcılık ve Kilim) fuarları TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Fuarların resmi açılış tarihi 6 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlendi. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi bu kez geniş katılımlı ve kültürel bakımdan çok zengin bir fuara ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin hemen her köşesinden bu alanda eğitim verenler, tasarımcılar, araç gereç ve malzeme sağlayan veya üretime katkıda bulananlar, en değerli el sanatı ustaları, genç usta adayları, özetle el sanatı konusunda uğraş veren bütün kesimler fuarda temsil edilecek.


Açılış Törenine STK başkan ve temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katılım sağlayacak. - ANKARA

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
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