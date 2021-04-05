Crash Bandicoot 4 oyununun Mario modu yayınlandı! - Son Dakika

Crash Bandicoot 4: It's About Time oyunu PC platformunda yayınladığı zamandan itibaren mod birçok geliştiricinin radarına girmiş vaziyettedir. İlk çıktığı zamanlarda birtakım sorunları içerisinde barındırsa da, online-DRM koruması olmasına karşın ilk günde kırılan oyun adına yeni modlar geliyor. Bu yazımız içerisinde oyununun Mario Modunu sizler ile paylaşıyoruz. Oyunun yayınlanan videosuyla beraber oyunu sevenlerin denemesi gereceği bir mod olduğunu düşünüyoruz.

Crash Bandicoot 4, Mario Olacak Şekilde Oynansa Nasıl Olurdu?

Konsol oyunlarının PC oyunlarına entegre edilen oyunların platformda yer alan büyük avantajlardan yararlandığını herkes biliyor. Bundan öncesinde de PC portu bulunan oyunlar için çeşitli modlar görülmüştü.

Mod geliştiricilerinin ne kadar yaratıcı olduğuna göre oyun farklı bir boyutlara taşınabiliyor. Oyunu Mario karakteri ile oynayabilmeyi sağlayan yeni mod ile oyun deneyimi biraz daha tanıdık yüzlerde oynayabiliriz. Mario karakterinin atletik hareketler yapmasına pek alışık değilseniz bu mod sizlere ilk başta biraz garip gelebilir.