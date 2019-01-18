Creative Blasterx G6 Harici Ses Kartı - Ces 2019 #38
1 saat önce
Creative Blaster X G6 harici ses kartı CES 2019'da tanıtılan ürünler arasında yer aldı.
Creative Blaster X G6 harici ses kartı CES 2019'da tanıtılan ürünler arasında yer aldı. Bu ürün özellikle ses kartı yüzünden parazit ve dip ses sorunu ile boğuşanlara hitap ediyor ancak başka kullanım alanları da var: https://www.technopat.net/2019/01/18/...
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:39 Kaynak: Youtube
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