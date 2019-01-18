Son Dakika Haberleri: Creative Sound Blasterx Ae-9 Ses Kartı - Ces 2019 #39

Creative Sound Blasterx Ae-9 Ses Kartı - Ces 2019 #39

28 dakika önce

Creative Sound BlasterX AE-9 modeli ses kartını bilgisayarının içine takmayı tercih edenler için dahili bir model. Üst seviye ses sunan donanım, CES 2019'da tanıtıldı.

Creative Sound BlasterX AE-9 modeli ses kartını bilgisayarının içine takmayı tercih edenler için dahili bir model. Üst seviye ses sunan donanım, CES 2019'da tanıtıldı. Özelliklerine baktık... https://www.technopat.net/2019/01/18/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:19 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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