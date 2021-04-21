Creavit'ten 20 milyon dolarlık yeni yatırım - Son Dakika

Creavit'ten 20 milyon dolarlık yeni yatırım

21.04.2021 21:27
Creavit'ten 20 milyon dolarlık yeni yatırım, System.String[]

Creavit, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım hamlesi başlattı.

Creavit, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım hamlesi başlattı.

Creavit'ten yapılan açıklamaya göre, 50 yıldan fazla ıslak mekan ürünleri sektöründe faaliyet gösteren marka, yatırımlarını sürdürüyor.

Üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım hamlesi başlatan Creavit, üretim kapasitesini yüzde 45-50 arttırmayı hedefliyor. Yeni yatırımla üretim hattındaki basınçlı döküm makinesinden döküm tezgahlarına, sırlama robotlarından fırınlara kadar tüm bölümlerde üretimde yüksek öneme sahip ekipman sayısını önemli ölçüde arttıran Creavit, kapalı üretim alanını ise 200 bin metrekareden 230 bin metrekareye çıkarıyor.

"Türkiye ekonomisine katkı yapmaya devam etmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Creavit Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çanakcı, yaptıkları yatırımlarla ihracat rakamlarını daha da arttırmayı ve Türkiye ekonomisine katkı yapmaya devam etmek istediklerini bildirdi.

Creavit Genel Müdürü Hasan Tuzcuoğlu ise 2015 yılından bu yana her yıl gerek kapasiteye, gerek teknolojiye, gerekse insan kaynağına yatırım yapmayı sürdürdüklerini, 2021 yılı yatırımlarıyla araştırma geliştirme süreçlerini daha da ilerleterek, tüketicilerin tercihlerini en iyi şekilde algılayıp, ihtiyaçlar doğrultusunda hijyen odaklı, inovatif ve fonksiyonel ürünler geliştirmeye ve üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Creavit'ten 20 milyon dolarlık yeni yatırım - Son Dakika


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