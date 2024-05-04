Kripto Para Kredi Şirketi Cred'in İflası Yöneticileri Mahkemede

Kripto

Kripto para kredi şirketi Cred'in iflası, şirketin üst düzey yöneticilerinin hukuki belalara yol açtı. Cred'in eski CEO'su, CFO'su ve sermaye direktörü, dolandırıcılık ve yasadışı finansal işlemler yapmakla suçlanıyor.

Cred Skandalı Derinleşiyor Şirket Yöneticileri Mahkemede

Kripto kredi sektöründe faaliyet gösteren ve iflasını ilan eden Cred şirketinin üst düzey üç yöneticisi, yasadışı finansal işlemler yapmak ve tel dolandırıcılığı yapmak suçlamalarıyla karşı karşıya. Cred'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Daniel Schatt, eski CFO'su Joseph Podulka ve eski sermaye direktörü James Alexander, ABD'nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Savcılığı tarafından bu suçlamalarla resmi olarak itham edildi. Geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada, Schatt ve Podulka'nın tutuklandığı ve San Francisco'daki bir mahkemede hakim karşısına çıktıkları belirtildi.

Cred, 2020 Kasım'ında iflas başvurusunda bulunmuş ve bu süreçte şirketin 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında borcu olduğunu, fakat varlıklarının 100 milyon dolardan az olduğunu ifade etmişti. İflas sebepleri arasında, kurumsal fonların yönetimindeki düzensizlikler gösterilmişti. Bir yeniden yapılanma planı daha sonrasında bir federal yargıç tarafından onaylandı.

Cred, kendi geliştirdiği "CredEarn" adlı yüksek faizli kredi verme programıyla yatırımcıların dikkatini çekmiş, ancak yeterli ödeme kapasitesine sahip olmadan iflasını açıklamıştı. Bu çöküş sırasında, mevduat sahipleri şirkete 100 milyon dolar değerinde kripto para yatırmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, yatırımcıları yüksek getiri vaadi ile cezbeden yöneticilerin, bu getirileri sağlayacak varlıkların çoğunu, Çinli şirketlere verilen teminatsız mikro kredilerle elde edilen bir şirketten sağladıklarını açıklamadıklarını bildirdi.