Credit Europe Bank, Rusya'da "en iyi 4'üncü banka" seçildi - Son Dakika

Credit Europe Bank, Rusya'da "en iyi 4'üncü banka" seçildi

18.02.2021 10:39
Credit Europe Bank, Rusya'da

FİBA Grubu'nun 12 ülkede faaliyet gösteren finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya'nın en önemli finans portalı Banki.ru tarafından yapılan "Müşteri Hizmet Kalitesi ve Memnuniyeti" araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek "ülkenin en iyi 4'üncü bankası" seçildi.

FİBA Grubu'nun 12 ülkede faaliyet gösteren finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya'nın en önemli finans portalı Banki.ru tarafından yapılan "Müşteri Hizmet Kalitesi ve Memnuniyeti" araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek "ülkenin en iyi 4'üncü bankası" seçildi.

Fiba Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Credit Europe Bank, 1997 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Credit Europe Bank'ın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde hizmet kalitesiyle ayrıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fiba Grubu'nun faaliyetlerinin merkezine müşteri memnuniyeti koyan yaklaşımı ile Credit Europe Bank, Rusya pazarında büyük başarılara imza atıyor. Dijital altyapı yatırımları sayesinde Bankamız, müşteri memnuniyetini pandemi sürecinde daha da yukarı taşıdı. Credit Europe Bank'la Rusya'nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Rusya, Romanya, Ukrayna, Malta ve Dubai gibi önemli ticaret merkezlerinde, Fibabanka ile de Türkiye'de finans sektöründeki dijital dönüşüme öncülük eden başlıca gruplardan biriyiz. İş süreçlerimizi daha da geliştirerek 2021 sonunda Rusya'nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz."

- "Kredi taleplerinin yüzde 60'ı dijital kanallar geliyor"

Credit Europe Bank Genel Müdürü Haluk Aydınoğlu da Rusya'nın ekonomik olarak en gelişmiş 22 şehrinde 49 şube ile faaliyet gösterdiklerini, ATM ve satış ofisleri ile birlikte 77 şehre yayıldıklarını bildirdi.

Aydınoğlu, Rusya'da 6 milyon bireysel müşterinin yanında 5 binden fazla ticari müşteriye, 15 binden fazla KOBİ'ye hizmet verdiklerini aktararak, "Farklı segmentlerdeki tüm müşterilerimiz, kredi taleplerinin yüzde 60'ını dijital kanalları kullanarak gerçekleştiriyor. Benzer şekilde bireysel transferlerin de yüzde 90'ından fazlası dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Özellikle tüketici kredileri ve kredi kartı pazarındaki ürünlerimizle Rusya genelinde büyük ilgi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın en önemli dijital finansal yayını Banki.ru tarafından 2019 yılında da "Mevduat Ürünü" ödülüne layık görüldüklerini belirten Aydınoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Credit Europe Bank, ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen tüketici anketinde Rusya'nın en iyi 10 bankası arasında gösterilmişti. Kredi kartı ürünümüz Card Credit Plus da Rusya'nın en büyük bankacılık derecelendirme kurumu olan Frank Research Group tarafından 'En İyi Kredi Kartı' seçilmişti. Müşteri geri bildirimlerini yakından izleyerek sorunların çözümüne katkı sunmayı, tüketicilerin talep ve beklentilerine zamanında yanıt vermeyi amaç edinen yaklaşımımız bir başarı daha getirdi. Credit Europe Bank ile Rusya'da sadece FİBA Grubu'nu değil, Türkiye'yi de başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."

Credit Europe Bank, Finans, Rusya, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Credit Europe Bank, Rusya'da 'en iyi 4'üncü banka' seçildi - Son Dakika Ekonomi


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