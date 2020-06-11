Credit Europe Bank, Rusya'nın en iyi 10 bankasından biri seçildi - Son Dakika

FİBA Grubu'nun yurt dışı finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya'nın en iyi 10 bankasından biri seçildi.

FİBA Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun yurt dışı finans yatırımı Credit Europe Bank, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından düzenlenen ankette tüketicilerin oylarıyla geçen yıla göre 9 basamak birden yükselerek 10. sıraya yerleşti.

Böylelikle Credit Europe Bank, Rusya'nın en iyi 10 bankasından biri oldu.

Onursal Başkan Hüsnü Özyeğin'in kurduğu FİBA Grubu tarafından temelleri 1990'da İsviçre'de atılan, 1994'te Hollanda, 1997'de Rusya operasyonlarını başlatan Credit Europe Bank, yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük banka unvanını da elinde bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, merkezi Hollanda'da bulunan ve 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Credit Europe Bank'ın, Rusya gibi büyük bir coğrafyanın yüzde 85'inde faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya hem coğrafi genişlik hem iklimsel ve kültürel çeşitlilik itibarıyla tüm sektörler için zorlayıcı koşullar sunan bir pazar. Bankacılık gibi regülasyona tabi bir sektör ise elbette çok daha efor istiyor. Tüm bu koşullar altında Rusya'nın en iyi 10 bankasından biri seçilmek, sadece grubumuz için değil, ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için de son derece gurur verici bir gelişmedir. Bugün Rusya'da 47 şube ve 26 bin kredi satış noktasıyla faaliyet gösteriyoruz. Rusya'da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet veren Credit Europe Bank, kredi kartları, taşıt kredileri ve tüketici finansmanında en büyük bankalardan biri. 20 binin üzerinde kurumsal ve KOBİ müşterimizin bulunduğu bu ülkedeki büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Dijital bankacılıktaki iddiamız tüm dünyada geçerli"

Özyeğin, Rusya'daki kredilerin yüzde 60'ını dijital ve alternatif kanallar aracılığıyla kullandırdıklarına, toplam mevduatın ise yüzde 85'ini yine bu kanallar üzerinden topladıklarına işaret ederek, "FİBA Grubu olarak hem Türkiye'de hem yurt dışındaki finans yatırımlarımızda dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Bu yıl 10. yaşını kutlayan Fibabanka ile Türkiye'nin ilk ve öncü dijital bankası olmak için yola çıktık. Dijital bankacılıktaki iddiamız, dünyadaki tüm finans yatırımlarımızda geçerli." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı dönemde dijital bankacılığa yaptıkları yatırımın değerini bir kez daha anladıklarını aktaran Özyeğin, "Fibabanka ile Türkiye'de, Credit Europe Bank ile yurt dışında şube operasyonlarını en hızlı daraltan ve en hızlı evden çalışma düzenine geçiren bankalardan olduk. Hem müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek hem de başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere kamu sağlığını korumak adına bunlar çok önemli adımlardı." değerlendirmesinde bulundu.

İki şube arasında 8 saat farkı

Murat Özyeğin, Credit Europe Bank'ın İsviçre, Rusya, Romanya, Ukrayna, Malta ve Dubai gibi önemli ticaret merkezlerinde de faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Toplamda yaklaşık 7 milyon müşterimizin bulunduğu Credit Europe Bank, uluslararası alanda kurduğu iş ortaklıkları ve girişimlerle küresel iş hacmini sürekli genişletiyor. Çin sınırı ile Amsterdam arasında, 8 saat farkı olan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bankamız, Türkiye'yi küresel finans sistemi içindeki prestijli bir marka olarak başarıyla temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Credit Europe Bank, Rusya'da birçok ödülün sahibi oldu

Bireysel bankacılık ve kredi kartlarındaki performansıyla Rusya'nın en iyi 10 bankası arasına giren Credit Europe Bank, Rusya'nın en önemli dijital finansal yayını banki.ru tarafından da "2019 Yılı Mevduat Ürünü" ödülüne layık görülmüştü. Aynı yayın tarafından yapılan araştırmada banka, müşteri oylarıyla belirlenen ulusal derecelendirmede de ilk 10 banka arasında yer aldı.

Bankanın kredi kartı ürünü "Card Credit Plus" ise Rusya'nın en büyük bankacılık, araştırma, derecelendirme ve raporlama kurumu olan Frank Research Group tarafından da "En İyi Kredi Kartı" seçildi.