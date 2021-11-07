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Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi - Son Dakika

Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi

07.11.2021 19:08
Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotlar Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide, ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur'un yuvaya dönüşü ertelendi.

Pazar günü astronotları taşıyan kapsülün inmesi planlanıyordu ancak inişin yapılacağı alandaki hava şartları nedeniyle uçuşun Pazartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

NASA Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kapsülün iniş yapacağı yerdeki hava durumu nedeniyle Crew-2 astronotları uzay istasyonundan 8 Kasım'da ayrılacak" denildi.

"Crew Dragon Kapsülü" Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından üretildi ve Florida sahiline inmesi planlanıyor. ISS'in yörüngesinde 24 Nisan'dan bu yana bulunan Crew-2 astronotlarının, dört astronottan oluşan bir sonraki ekip ISS'e ulaşmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Crew-3'ün ISS'e gidişi de olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenmişti.

AFP/ SSB, EC

(c)

Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu, Thomas Pesquet, Japon, Uzay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi - Son Dakika


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