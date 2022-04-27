Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır - Son Dakika
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Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır

27.04.2022 04:33

Crew-4 astronotlarını taşıyacak olan "Freedom" adlı kapsülün SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmak üzere hazırlıkları tamamlandı.

Crew-4 astronotlarını taşıyacak olan "Freedom" adlı kapsülün SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmak üzere hazırlıkları tamamlandı. Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) yerleşecek mürettebatta NASA'dan Kjell N. Lindgren, Robert Hines, ve Jessica Watkins, ile ESA astronotu Samantha Cristoforetti yer alacak. 4 kişilik "Crew-4" ekibi 6 ay boyunca uzay araştırmaları yapacak.

Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır
Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır
Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır
Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır - Son Dakika
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