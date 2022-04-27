Crew-4 astronotlarını taşıyacak kapsül fırlatılışa hazır - Son Dakika

Crew-4 astronotlarını taşıyacak olan "Freedom" adlı kapsülün SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmak üzere hazırlıkları tamamlandı. Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) yerleşecek mürettebatta NASA'dan Kjell N. Lindgren, Robert Hines, ve Jessica Watkins, ile ESA astronotu Samantha Cristoforetti yer alacak. 4 kişilik "Crew-4" ekibi 6 ay boyunca uzay araştırmaları yapacak.