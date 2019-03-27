Crınge Kışkırtma Vıdeoları ( Kurgu mu Değil mi ? )
1 saat önce
Merhaba Arkadaşlar ) Bugün Türkiye'deki KIŞKIRTMA VİDEOLARINI izledik, yorumladık, kurgu mu değil mi kendi aramızda kararlaştırdık.
Merhaba Arkadaşlar ) Bugün Türkiye
'deki KIŞKIRTMA VİDEOLARINI izledik, yorumladık, kurgu mu değil mi kendi aramızda kararlaştırdık.Videoları izlerken çok eğlendik ve güldük.Umarız siz de en az bizim kadar eğlenirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:43 Kaynak: Youtube
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