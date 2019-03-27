Son Dakika Haberleri: Crınge Kışkırtma Vıdeoları ( Kurgu mu Değil mi ? )

Crınge Kışkırtma Vıdeoları ( Kurgu mu Değil mi ? )

1 saat önce

Merhaba Arkadaşlar ) Bugün Türkiye'deki KIŞKIRTMA VİDEOLARINI izledik, yorumladık, kurgu mu değil mi kendi aramızda kararlaştırdık.

Merhaba Arkadaşlar ) Bugün Türkiye'deki KIŞKIRTMA VİDEOLARINI izledik, yorumladık, kurgu mu değil mi kendi aramızda kararlaştırdık.Videoları izlerken çok eğlendik ve güldük.Umarız siz de en az bizim kadar eğlenirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:43 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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