Crisis Hotline Filmi - Son Dakika

Kriz yardım hattındaki alaycı bir danışman, genç bir adamın arayıp üç kişiyi ve ardından kendisini öldürmekle tehdit ettiğinde kendini bir ölüm kalım meselesi içinde bulur.

Yönetmen: Mark Schwab

Senaryo: Mark Schwab

Oyuncular: Corey Jackson, Pano Tsaklas, Christian Gabriel, Christopher Fung, August Browning, Mike Mizwicki, Laura Altair, Michael Champlin, Mark Balunis, Devon Lee Grover, Keith Larson

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Crisis Hotline

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 30.04.2021

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