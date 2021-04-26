Cristian Sapunaru dönüyor

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru iznini tamamlayıp takıma erken dönecek.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında ülkesine dönme kararı alan ve kulübün izinli gösterdiği Cristian Sapunaru takıma katılacak. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra Kayseri'ye erken gelme karanı alan tecrübeli futbolcu, bugün Kayseri'de olacak.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılması haberinden sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "I'm coming back (Geri geliyorum)" cümlesi yazan Sapunaru, takımla birlikte çalışmalarına devam edecek.

Bu sezon 20 maçta Kayserispor forması giyen Sapunaru, deplasmanda oynanan Karagümrük maçından bu yana süre alamamıştı. - KAYSERİ