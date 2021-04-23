Cristian Sapunaru ülkesine gitti

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşerek takımdan ayrıldı. Sapunaru, sezon sonuna kadar izinli sayılacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Rumen futbolcu Cristian Sapunaru, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında takımdan ayrıldı. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörüne "Eğer beni bu sezon kadroda düşünmüyorsanız gidebilirim" diyen Sapunaru, "Bu sezon için kadroda düşünmüyorum" yanıtı alınca başkan Berna Gözbaşı ile de görüşerek takımdan ayrıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rumen futbolcu Sapunaru'nun gidişi ile ilgili olarak, "Sapunaru ile Hamza hocamız arasında geçen konuşmaya vakıfım. Sapunaru bizim sözleşmeli futbolcumuz. Kendisini kadro dışı bırakmadık. Takımdan göndermedik. 6 maçlık bir planlamaya dahil edilmedi. Sapunaru da bu süreçte ülkesine gitmek istedi. Biz de kendisini sezon sonuna kadar izinli kabul ettik" dedi.

Kayserispor kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristian Sapunaru bu sezon 25 maçta forma giydi. 1921 dakika oynayan Rumen oyuncu bu maçlarda 1 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü. Son olarak 19 Mart 2021 tarihinde oynanan Karagümrük maçında forma giyen Sapunaru, sonrasında ise oynama fırsatı bulamamıştı. - KAYSERİ