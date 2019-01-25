Cristiano Ronaldo'nun Özlediği 5 Futbolcu
31 dakika önce
Merhaba, bu videoda Lionel Messi'nin özlediği 5 futbolcu videosunun devamı olan Cristiano Ronaldo'nun özlediği 6 futbolcu'yu derledim. İyi Seyirler.
Merhaba, bu videoda Lionel Messi'nin özlediği 5 futbolcu videosunun devamı olan Cristiano Ronaldo'nun özlediği 6 futbolcu'yu derledim. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:51 Kaynak: Youtube
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