Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu - Son Dakika

Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu

Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, sosyal medya kazancıyla da zirvede yer aldı. Portekizli yıldız, 46 milyon euro ile paylaşımlardan en çok kazanan isim konumunda. Ronaldo'yu ezeli rakibi Lionel Messi takip ederken, Kendall ve Kylie Jenner kardeşlerin 3 ve 4. sıralarda yer alması dikkat çekti.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sadece futbol dünyasının değil aynı zaman sosyal medyanın da en çok kazanan ismi konumunda.

YILDA 46 MİLYON EURO KAZANDI

İngiliz basınında yapılan araştırmaya göre Ronaldo, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar karşılığında 1 yılda tam 46 milyon euro kazandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılan indirim öncesi Juventus'tan yıllık 30 milyon maaş alan Portekizli yıldız, böylece maaşının 16 milyon euro fazlasını sosyal medyadan kazandı.

222 milyon takipçiyle Instagram'da en çok takip edilen isim olan Ronaldo, bir önceki yıl paylaşımlardan yaklaşık 4 milyon euro kazanmıştı.

RONALDO'YU MESSI İZLEDİ

Ronaldo'nun ardından sosyal medyada en çok kazanan isim, ezeli rakibi olarak kabul edilen Lionel Messi oldu. Instagram'da 153 milyon takipçisi olan Messi, paylaşımlardan 1 yılda toplam 28 milyon euro kazandı.

JENNER KARDEŞLER 3 VE 4. SIRADA

Ünlü model Kendall Jenner, 23.5 milyon euro kazanırken, dünyanın en genç zengini olduğuna dair tartışmalar süren Kendall Jenner'ın kardeşi Kylie Jenner ise 18 milyon euroluk kazancıyla kendisine 4. sırada yer bulabildi.

Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:31 

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu - Son Dakika Spor
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