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Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu - Son Dakika

Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu

11.09.2021 13:19

36'lık Cristiano Ronaldo, bu sezon sihrini yuvası Manchester United'da sergileyecek. Ancak Ronaldo'nun sağlık durumu hakkında korku verici bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ronaldo'nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı açıklandı. Garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta, düzenli ilaç ve bolca dinlenmeyle acı azalıyor. Tendinozis, dizde sürekli acı hissettiren bir hastalık. Ronaldo uzun vadede kendisini tehlikeye atıyor.

Manchester United'a duygusal bir dönüş yapan Ronaldo, 36 yaşında sınırları zorlamaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan olan Ronaldo, aynı zamanda sağlığını da ciddi şekilde ateşe atıyor.

Cristiano Ronaldo'ya 'tedavisi olmayan sakatlık' teşhisi! Kariyeri ve hayatı risk altında

"ESNEKLİK KAYBI"

Daily Star'ın haberine göre; 2014 yılında Ronaldo'ya 'garanti tedavisi olmayan' tendinozis teşhisi koyuluyor. Diz iltihabı şeklinde tanımlanan bu rahatsızlık, sürekli ağrı hissetmeye, esneklik kaybına, tendonları yaralamaya neden oluyor. Ancak sezonda neredeyse 60 civarı maça çıkan Ronaldo, sağlığına uzun vadede meydan okuyor.

Cristiano Ronaldo'ya 'tedavisi olmayan sakatlık' teşhisi! Kariyeri ve hayatı risk altında

"ACIYA DAYANABİLİRİM"

Ronaldo teşhisin koyulduğu dönemde, "Acıyla yaşamayı öğrenir ve ona dayanacak psikolojik güce sahip olursun. Acıya dayanabilirim. Çünkü daha güçlü bir birey yapar bu beni. Belki acıyı hissetmeseydim, bu kadar iyi olmazdım" ifadelerini kullanıyor.

Cristiano Ronaldo'ya 'tedavisi olmayan sakatlık' teşhisi! Kariyeri ve hayatı risk altında

HER ŞEY DİSİPLİNE DAYALI

Cristiano Ronaldo, bu rahatsızlığından dolayı yaşantısına ekstra dikkat ediyor. Sürekli dinlenmesi gerekiyor. Bilindiği gibi Ronaldo da bunu en iyi yapanlardan. Hayatını tamamen futbola adamış bir sporcu.

Cristiano Ronaldo'ya 'tedavisi olmayan sakatlık' teşhisi! Kariyeri ve hayatı risk altında
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu

Manchester United, Daily Star, Cristiano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu - Son Dakika
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