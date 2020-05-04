Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti - Son Dakika Spor

Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti

51 dakika önce

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaklaşan Anneler Günü hediyesi olarak annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin euroluk lüks bir otomobil aldı.

Karantina günlerini Portekiz'deki Medeira adasında geçiren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 65 yaşındaki annesine Anneler Günü için lüks bir otomobil hediye etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, sosyal medya hesabından kırmızı kurdele ile bağlanan arabası ve elinde çiçeği olan bir fotoğraf paylaştı ve "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti

HAFTALIK 3 BİN 500 STERLİN ÖDÜYOR

Ronaldo'nun annesine hediye ettiği lüks aracın fiyatının yaklaşık 100 bin Euro olduğu belirtildi. Önümüzdeki hafta İtalya'ya dönmesi ve idmanlara başlaması beklenen Cristiano Ronaldo, çocukları ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile memleketi Madeira'da haftalığı 3500 Sterlin olan bir villa kiralamıştı.

Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, Anneler Günü, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:09 

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