Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Juventus cephesi Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağını savunsa da Portekizli yıldız için ayrılık kapısı henüz kapanmadı. İtalyan gazetesi Messaggero'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo arkadaşlarıyla vedalaştı ve ayrılmak için her şeyi göze aldı.
Real Madrid'in Ronaldo'ya geri dönüş kapılarını kapatmasının ardından diğer eski takımları Manchester United ve Sporting yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için sırada bekliyor. Sporting ihtimali ise daha kuvvetli gözüküyor. Ayrıca Ronaldo, 2022'nin sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor. Star futbolcunun annesi, oğlunun Sporting'e dönüp kariyerini orada noktalamasını hayal ettiğini açıklamıştı.
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