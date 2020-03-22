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Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
6 saat önce
- Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı Ronaldo, çocuklarına temizliğin önemini anlattı Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde...
- Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Ronaldo, çocuklarına temizliğin önemini anlattı
İSTANBUL - Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.
Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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