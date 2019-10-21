Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a Harika Gol
Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a Harika Gol

Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a Harika Gol

13 dakika önce

Real Madrid, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Galatasaray'la İstanbul'da karşı karşıya geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. Maçta Ronaldo hat-trick yaparken, son golünü bu harika eforla kaydetmişti.

Real Madrid, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Galatasaray'la İstanbul'da karşı karşıya geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. Maçta Ronaldo hat-trick yaparken, son golünü bu harika eforla kaydetmişti.

Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a Harika Gol

Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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