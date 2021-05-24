Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı

Bu sezon İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayamayan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği en merak edilen konuların başında geliyor. Torino ekibinin süperstarı Çizme basınında hakkında çıkan ayrılacak iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

"SONUNA KADAR"

36 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere de maç sonu yaptığı paylaşımla cevap verdi. Ronaldo, sosyal medya hesaplarından "sus" işareti yaptığı bir fotoğrafla beraber, takımının soyunma odasından bir görüntü paylaştı. Yıldız oyuncu, "Sonuna kadar" mesajını yazdı.