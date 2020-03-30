Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım." ifadesini kullandı.

Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin." mesajını verdi.