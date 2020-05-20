Cristiano Ronaldo idmanda! Günler sonra ilk kez...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, başbakanlık kararnamesiyle kararnamesi kapsamında antrenmanlarına başladı.



İtalyan devinin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, hükümetin izin vermesinin ardından ülkesinden ayrıldı ve 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü.



19 Mayıs'ta bir dizi test için kulübün Continassa'da bulunan tesislerine giriş yaparken görüntülenen yetenekli futbolcu, bugün ise ayağının tozuyla çalışmalara başladı.



73 gün sonra sahaya inen Cristiano Ronaldo'nun idman görüntüleri büyük ilgi çekti.



Cristiano Ronaldo, İtalya'da Kovid-19 salgını yayılmadan önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından 5 Mayıs'ta Torino kentine gelmişti.



Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler dolayısıyla 9 Mart'tan beri maçların oynanmadığı Serie A'da ligin yeniden ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.