Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi

Lionel Messi paylaşılamıyor. Barcelona ile mukavele uzatmayınca boşa çıkan Arjantinli star, devleri peşine taktı. Manchester City ve PSG'nin ardından Juventus da Messi transferini masaya yatırdı.
Kontratı 2022'de bitecek Ronaldo'nun, bir yıl daha takımda kalması için görüşmeler yapılıyor. 36 yaşındaki futbolcunun önemli bir indirim yapmaya sıcak olduğu İtalya basınında yazıldı. Görüşmelerde Messi hakkında da fikir alışverişi yapıldı.
Toplantıda Cristiano Ronaldo'nun, Messi'nin gelmesinden memnuniyet duyacağını ifade ettiği belirtildi. Arjantinli futbolcunun nasıl bir tercih yapacağı son günlerin en çok konuşulan konusu oldu.
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