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Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu - Son Dakika

Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu

02.09.2021 01:16
Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu, System.String[]

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İrlanda Cumhuriyeti karşısında attığı iki gollerle milli takımda 111. golüne ulaştı ve milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İrlanda Cumhuriyeti karşısında attığı iki gollerle milli takımda 111. golüne ulaştı ve milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarının son anlarında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Ronaldo'nun 89. ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Portekiz mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu gollerin ardından milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak milli formayla en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. - İSTANBUL

Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu

İrlanda Cumhuriyeti, Cristiano, Portekiz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu - Son Dakika Spor


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