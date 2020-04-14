Cristiano Ronaldo milli takım arkadaşlarını Corona virüsü yardımı için WhatsApp'tan organize etti!

Spor Arena Dış Haber | Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında Ronaldo'nun Corona virüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan sarsılan Portekiz'deki alt lig kulüplerine yardım etmek için kendilerini organize ettiğini söyledi.



Bernardo Silva, Ronaldo'nun yaptığı organizasyonu şu sözlerle anlattı:



"2-3 gün önce milli takım oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna EURO 2020'ye katıldığımız için verilen primlerin %50'sini Portekiz'deki kulüplere bağışlayabileceğimizi yazdı. Hepimiz bu öneriyi kabul ettik. 2021'e ertelenen EURO 2020'ye katılım primlerimizin %50'lik kısmı Portekiz alt liglerinde mücadele eden kulüplere gidecek. Ronaldo büyük bir lider olduğunu bu konuda da gösterdi."







