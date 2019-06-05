Cristiano Ronaldo’nun 2018-19’dan En İyi Juventus Hedefleri
1 saat önce
Cristiano Ronaldo, Juventus'ta çarpıcı bir ilk sezon geçirdi. Portekizli süperstar Bianconeri için inanılmaz bazı hedefler attı. Dugout'taki 2018-19 sezonundan itibaren ilk beş çabasına göz atın.
Cristiano Ronaldo
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
, Juventus
'ta çarpıcı bir ilk sezon geçirdi. Portekizli süperstar Bianconeri için inanılmaz bazı hedefler attı. Dugout'taki 2018-19 sezonundan itibaren ilk beş çabasına göz atın.
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