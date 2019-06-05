Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo’nun 2018-19’dan En İyi Juventus Hedefleri
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Cristiano Ronaldo’nun 2018-19’dan En İyi Juventus Hedefleri

1 saat önce

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta çarpıcı bir ilk sezon geçirdi. Portekizli süperstar Bianconeri için inanılmaz bazı hedefler attı. Dugout'taki 2018-19 sezonundan itibaren ilk beş çabasına göz atın.

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta çarpıcı bir ilk sezon geçirdi. Portekizli süperstar Bianconeri için inanılmaz bazı hedefler attı. Dugout'taki 2018-19 sezonundan itibaren ilk beş çabasına göz atın.
Cristiano Ronaldo’nun 2018-19’dan En İyi Juventus Hedefleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06 
Juventus, Cristiano Ronaldo, Spor
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