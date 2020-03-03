Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro felç geçirdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro felç geçirdi! - Son Dakika Spor

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro felç geçirdi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro felç geçirdi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.


Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.


Sabah saatlerinde beynine giden damarlarda tanıklık yaşanan Dolores Aveiro'ya, beynine yeterli oksijen gitmediği için inme indiği tahmin ediliyor.


Söz konusu haberlerde ayrıca Dolores Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.


Dolores Aveiro, uzun süredir mücadele verdiği göğüs kanserini 2007 yılında yenmişti.


Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:37 
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