Cristiano Ronaldo'nun annesi: Futbolda mafya olmasaydı oğlum daha çok ödül kazanırdı
7 saat önce
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro futbol dünyasında mafyavari bir oluşum olduğunu iddia ederek, "Bu yapılanma olmasaydı oğlum daha fazla bireysel ödül kazanabilirdi." diye konuştu.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro, futbol dünyasında mafyavari bir oluşum olduğunu iddia ederek, "Bu yapılanma olmasaydı oğlum daha fazla bireysel ödül kazanabilirdi." diye konuştu.
Anne Averiro karanlık güçlerin oğlunun başarısını engellediğini belirterek "Cristiano İngiliz ya da İspanyol olsaydı bunlar başına gelmeyecekti" diye de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:53
Hindistan'da kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı Pilottan skandal hareket! Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti Macron'dan Bulgaristan'ı kızdıran açıklama! Fransa'ya protesto notası gönderildi ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum