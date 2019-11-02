Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo'nun annesi: Futbolda mafya olmasaydı oğlum daha çok ödül kazanırdı
Son Dakika Dünya Cristiano Ronaldo'nun annesi: Futbolda mafya olmasaydı oğlum daha çok ödül kazanırdı

Cristiano Ronaldo'nun annesi: Futbolda mafya olmasaydı oğlum daha çok ödül kazanırdı

7 saat önce

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro futbol dünyasında mafyavari bir oluşum olduğunu iddia ederek, "Bu yapılanma olmasaydı oğlum daha fazla bireysel ödül kazanabilirdi." diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun annesi: Futbolda mafya olmasaydı oğlum daha çok ödül kazanırdı, System.String[]

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro, futbol dünyasında mafyavari bir oluşum olduğunu iddia ederek, "Bu yapılanma olmasaydı oğlum daha fazla bireysel ödül kazanabilirdi." diye konuştu.


Anne Averiro karanlık güçlerin oğlunun başarısını engellediğini belirterek "Cristiano İngiliz ya da İspanyol olsaydı bunlar başına gelmeyecekti" diye de sözlerine ekledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:53 
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