Cristiano Ronaldo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

13.10.2020 17:15
Cristiano Ronaldo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı. İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı.Öte yandan Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.


Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo, Koronavirüs, Portekiz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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